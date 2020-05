Facebook vykonal prieskum. Výsledok je jasný: Koronavírus ničí malé a stredné podniky

Zo všetkých sektorov postihnutých pandémiou COVID-19 sa zdá, že malé a stredné podniky patria medzi najviac zasiahnuté. Jedna tretina podnikov sa už neotvorí a 55% firiem nebude zamestnávať tých istých zamestnancov.

Malé a stredné podniky vo všeobecnosti fungujú na veľmi obmedzených hraniciach a nemajú rovnaké záchranné siete, na ktoré sa môžu spoľahnúť - ako je to pri väčších podnikoch.

Podľa prieskumu, ktorý bol zostavený spoločnosťou Facebook - viac ako polovica malých a stredných podnikov ukončí svoju činnosť alebo nezamestná tých istých pracovníkov.

Približne jedna tretina opýtaných firiem uviedla, že neočakávajú, že sa znovu otvoria. Mnohí z nich uvádzajú, že nevedia platiť svoje účty alebo nájomné.

Z malých a stredných podnikateľov, ktorí boli nútení odstaviť počas koronavírusu svoje pracoviská - viac ako polovica týchto opýtaných vlastníkov uviedla, že nezamestnajú tých istých pracovníkov, ktorých zamestnávali pred krízou. Facebook v svojej správe uviedol, že prieskumu sa zúčastnilo 86 000 majiteľov firiem a manažérov. V správe sa zdôrazňuje trvalý ekonomický dopad na malé a stredné podniky.

Podľa tejto správy - iba 45% opýtaných vlastníkov firiem a manažérov malých a stredných podnikov v prieskume Facebooku uviedlo, že akonáhle znova otvoria svoje prevádzky, zamestnajú tých istých zamestnancov, ktorých boli v súvislosti s koronavírusom nútení prepustiť. Ak by to platilo pre mnohé podniky po celom svete - mohlo by to rýchlo oživiť hospodárstvo a postupne zažehnať vzniknutú krízu.

Jedna tretina opýtaných firiem uviedla, že neočakávajú, že znovu otvoria svoje prevádzky. Zo správy sa dá okrem iného zistiť aj to, že až 74% z opýtaných podnikov neplatí svojich zamestnancov v ich práceneschopnosti. Až 70% firiem uviedlo, že voľno, ktoré si musia ich zamestnanci čerpať im nepreplácajú.

Facebook podľa prieskumu ďalej uvádza, že v súvislosti s COVID-19 až 31% malých a stredných podnikateľov ukončilo v posledných troch mesiacoch svoju činnosť úplne.

Facebook, ktorý považuje malých a stredných podnikateľov za významnú skupinu pre svoje podnikanie v oblasti digitálnej reklamy uviedol, že viac ako polovica opýtaných firiem, podnikateľov komunikuje a udržiava kontakt so svojimi zákazníkmi online. Viac ako tretina opýtaných firiem uviedla, že svoj predaj vykonáva online. Aj tu môžeme jasne konštatovať, že koronavírus všetko a všetkých presunul do online priestoru.

Ako to bude celé prebiehať ďalej - nechajme sa prekvapiť.