Kto je Norbert Bödör?

Norbert Bödör nikdy nebol verejným funkcionárom, ani okázalo sa zviditeľňujúcim úspešným podnikateľom, ktorého by slovenská verejnosť dlhodobo vnímala a poznala.

Na internete nájdeme len zopár jeho fotografií, z ktorých sa v celku nedá veľa vyčítať. Meno Norbert Bödör sa však po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice v roku 2018 skloňuje na verejnosti a v médiách čoraz častejšie.

Bödör sa od detstva venoval pouličným bitkám, neskôr zápasníctvu, v rámci ktorého to dotiahol až na úroveň reprezentácie. Svoju obľubu v šport ani v súčasnej dobe nezaprie, aktuálne je osobným trénerom zápasník MMA Attilu Végha.

Verejne známym bol už v minulosti predovšetkým Norbertov otec, oligarcha Miroslav Bödör, ktorý je majiteľom jednej z najväčších slovenských súkromných bezpečnostných služieb, Bonul. Bödör v otcovej firme nikdy oficiálne nefiguroval ako vlastník. Krátku dobu v nej však vystupoval ako prokurista. Firma Bonul je slovenskej verejnosti známa a to najmä z jej verejne ostro kritizovaného prepojenia na politickú stranu Smer a s tým súvisiaci jej rast a úspešnosť na trhu. Rodina Bödörovcov má ťažko spochybniteľné prepojenie priamo na Róberta Fica. Fico to síce odmieta, avšak svoju účasť na okázalej oslave rodiny Bödörovcov nijako logicky vyvrátiť, vysvetliť nedokázal. Práve počas vládnutia strany Smer získal pritom Bonul postupne množstvo lukratívnych štátnych zákaziek. Bonul sa stal zmluvnou stranou napríklad pre Sociálnu poisťovňu, Transpetrol, Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, Ministerstvo obrany, Slovenský vodohospodársky podnik, Ministerstvo hospodárstva, Slovenskú poštu...

Nahliadnutím do Obchodného registra SR je možné zistiť, že Bödör je rovnako ako jeho otec úspešným podnikateľom. Figuruje totiž vo viacerých obchodných spoločnostiach, ktoré však doteraz pozornosti verejnosti unikali. Záber týchto firiem je pritom skutočne zaujímavý. Bödör podniká napríklad v oblasti vinárstva, stavebníctva, opravy áut, ale aj v kovovýrobe. Súhrnná hodnota firiem sa pohybuje v miliónoch eur. Firmy v minulosti získavali opakovane štedré dotácie od štátu. Niektoré sa spájajú s podnikateľom z mafiánskych zoznamov, Zoroslavom Kollárom.

Po zadržaní Mariána Kočnera v súvislosti s kauzou zmeniek Markízy v júni 2018, následnom preniknutí do šifrovanej komunikácie Threemy, sa meno Norberta Bödöra v médiách, ako aj vyšetrovacích spisoch polície objavuje stále častejšie. Dlhé roky, ktoré sa Bödörovi darilo stáť v ústraní sa tak definitívne skončili. Norbert Bödör so silným prepojením na políciu, NAKA, prokuratúru, ako aj politické špičky, je podozrivý, že bol takzvanou pravou rukou Kočnera. Mal sa podieľal na sledovaní, ako aj spolufinancovaní sledovania novinárov a kritikov Kočnera. Mal vybavovať protizákonné lustrácie novinárov, ako aj ich rodinných príslušníkov. Pomáhal Kočnerovi zbierať podpisy na vznikajúcu stranu Cieľ. Bödör plnil úlohu medzičlánku medzi Kočnerom, Ficom a Kaliňákom. Mal to byť práve Bödör, čo disponoval podrobnými informáciami o samotnej vražde Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Bývalý spravodajský dôstojník a spolupracovník Mariána Kočnera, Peter Tóth pri svojich výsluchoch potvrdil, že Bödör vynášal informácie z vyšetrovania priamo Kočnerovi. Tóth rovnako vypovedal, že Bödör zabezpečoval cestou svojich známostí na polícii aj lustrovanie v policajných databázach.

Existuje pritom podozrenie, že informácie z polície získaval Bödör nie len z NAKA, ale aj priamo od vtedajšieho prezidenta policajného zboru Tibora Gašpara, ktorý je s Bödörovcami v priamom rodinnom zväzku. Aj keď Gašpar rodinný vzťah nepoprel, vynášanie informácií poprel. Kočnerova Threema ho však usvedčuje. Podľa nej si mal Bödör spolu s Gašparom vymieňať informácie priamo z vyšetrovania, pričom aj samotný Gašpar posúval Bödörovi informácie z lustrácií v databázach polície.

Všetky podozrenia, ktoré proti Bödörovi v tejto veci boli, Bödör striktne odmietol. Samotné vyšetrovanie, dokumentovanie a zaobstarávanie ďalších dôkazov tak prebieha potichu ďalej. V marci tohto roku NAKA vykonala akciu Dobytkár, počas ktorej zadržala 19 osôb. Akcia NAKA sa týka korupcie s rádovo miliónovými úplatkami v Poľnohospodárskej platobnej agentúre, ktoré mali ovplyvňovať prideľovanie dotácií na rozvoj vidieka. Poľnohospodárska platobná agentúra posiela priame platby farmárom, ktorý obhospodarujú svoje majetky, ako aj podporuje firmy, ktoré sa venujú rozvoju vidieka. Niektorí zadržaní sa ku korupcii už priznali, začali s vyšetrovateľmi spolupracovať a pomáhajú v ďalšom dokumentovaní presného protizákonného fungovania rozsiahlej organizovanej skupiny. V rámci prvej vlny sa pritom opakovane uvádzalo, že časť úplatkov šla priamo Slovenskej národnej strane, ktorá ovládala ministerstvo pôdohospodárstva a Poľnohospodársku platobnú agentúru. SNS tieto obvinenia odmietla.

V piatok, 3.7.2020 vyšetrovateľ NAKA vzniesol obvinenia voči trom fyzickým a dvom právnickým osobám za obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, tzv. pranie špinavých peňazí. Jednou z obvinených osôb bol práve Norbert Bödör, ktorý sa v tomto čase nachádzal mimo Slovenska, dovolenkoval s rodinou v Chorvátsku. Bödör sa prišiel sám prihlásiť na policajnú stanicu ihneď po návrate do krajiny. Medzi ďalšími obvinenými sa objavili mená Ľubomír Partika, bývalý riaditeľ PPA a podnikateľ Peter Kuba.

Norbert Bödör je podozrivý z toho, že sa podieľal na úplatkoch v Pôdohospodárskej platobnej agentúre. Podľa informácií z polície suma doteraz zdokumentovaných úplatkov už presiahla 10 miliónov eur. Je pritom nutné dodať, že Bödör, mimo iné, vlastní aj vináreň, do ktorej z eurofondov nakúpil stroje a zrekonštruoval v jej blízkosti aj penzión. S ohľadom na výšku doteraz zdokumentovaných úplatkov, ako aj prepojenosť Bödöra na Kočnera, Smer, podozrenie z úplatkov smerujúcich k strane SNS, sa Bödör javí ako maximálne politicky flexibilný, pripravený na podnikanie s kýmkoľvek.

Po náročnom pojednávaní v nedeľu Michal Truban, sudca Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici rozhodol, že nitriansky podnikateľ bude stíhaný na slobode. Podľa názoru sudcu nebola preukázaná dôvodnosť väzobného stíhania obvineného. Norbert Bödör po viac ako deviatich hodinách súd opustil narýchlo. Jeho advokát, Adrián Kucek v danej veci novinárom uviedol: "Sudca neakceptoval návrh prokurátora a prepustil môjho klienta zo zadržania na slobodu. Zdôvodnenie bolo pomerne obsiahle, musíme si to naštudovať. Dá sa to aj tak povedať, že bola dôkazná núdza vo vzťahu k osobe môjho klienta."

Prokurátor voči rozhodnutiu súdu podal odvolanie.

K akcii NAKA, ako aj následnému rozhodnutiu súdu sa vyjadrila aj Polícia Slovenskej republiky na svojej sociálnej sieti: "Potom čo NAKA zadržala koncom pracovného týždňa P.K a N.B v rámci akcie DOBYTKÁR a policajný vyšetrovateľ dal podnet na návrh na ich vzatie do väzby, s ktorým sa prokurátor stotožnil, P.K. je umiestnený vo vyšetrovacej väzbe, N.B. bol prepustený na slobodu na základe rozhodnutia Špecializovaného trestného súdu."

Na slovenské pomery nie je úplne neštandardná ďalšia vyvstávajúca súvislosť a to, či sudca, ktorý pustil Bödöra na slobodu rozhodoval v danej veci nezaujate. Podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky Juraj Šeliga zo strany Za ľudí na tlačovej konferencii 6.7.2020 totiž položil otázku, prečo dohliadajúci prokurátor nepodal námietku zaujatosti voči sudcovi pred tým ako v danej veci rozhodoval. Sudcova dcéra totiž rovnako obdržala od Poľnohospodárskej platobnej agentúry nenávratný príspevok, čo zakladá dôvodné podozrenie, či aj ona nemohla byť zapletené do úplatkovej kauzy, prípadne nepredstavovala nej pridelená dotácia formu úplatku pre jej otca. V každom prípade táto skutočnosť otvára ďalšiu množinu otázok a pochybností o rozhodovaní súdov na Slovensku.

Štvrtok, 9. júla tak bude úlohou Najvyššieho súdu Slovenskej republiky rozhodnúť, či bude nitriansky podnikateľ Norbert Bödör stíhaný na slobode, alebo väzobne.

V každom prípade už v súčasnej dobe je možné konštatovať, že úspešný podnikateľ Bödör, podľa hodnotenia nadácie Zastavme korupciu postupne poľavuje zo svojej podnikateľskej činnosti na území Slovenska. Investigatívne centrum Jána Kuciaka pritom informovalo, že nadobudlo dokumenty, podľa ktorých si mal v júly 2018, mesiac po zadržaní Mariána Kočnera, Bödör zmeniť trvalý pobyt zo Slovenska do Spojených Arabských Emirátov. Bödör v Dubaji nadobudol trojročné víza ako zamestnanec spoločnosti Segment International Consultancy. Dozaista nikoho neprekvapí, že táto firma má neznámych vlastníkov a samotný Bödör v nej vystupuje ako investor. Je preto nesporné, že pre políciu bude veľkou výzvou dosiahnuť pre občana Bödöra spravodlivosť. Respektíve bude obzvlášť náročné pre súdy obhájiť konanie Bödöra ako súladné so zákonom.